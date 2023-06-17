Edirne'de Kaçakçılık Operasyonu: 64 Dizüstü Bilgisayar Ele Geçirildi

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir iş yerinde 64 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezinde emlakçılık yapılan bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada gümrük kaçağı 64 dizüstü bilgisayar, 64 dizüstü bilgisayar şarj adaptörü ve 36 bilgisayar çantası bulundu. Olayla ilgili şüpheliler H.E, U.S ve Y.F gözaltına alındı.