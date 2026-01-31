Edirne'de 26 bin 600 makaron ele geçirildi
Uzunköprü'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu 26 bin 600 makaron ve 3 kilogram tütün ele geçirildi. H.B. isimli şahıs gözaltına alındı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 26 bin 600 makaron ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon başlattı.
Ekiplerce H.B'nin ikametinde yapılan aramada, 26 bin 600 makaron, 39 tütün sarma aparatı ve 3 kilogram tütün ele geçirildi.
H.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel