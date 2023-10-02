Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol noktasında bir otomobilde yapılan aramada, bagaj ve motor kaput bölümüne gizlenmiş gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 13 adet araç beyni, 1 adet araç buzdolabı, 2 adet ayna mekanizması ve 7 litre alkollü içecek ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edirne'de Kaçakçılık Operasyonu: 13 Adet Araç Beyni ve Diğer Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

Edirne'de jandarma ekiplerince yol kontrol noktasında bir otomobilde yapılan aramada bagaj ve motor kaput bölümüne gizlenmiş gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 13 adet araç beyni, 1 adet araç buzdolabı, 2 adet ayna mekanizması ve 7 litre alkollü içecek ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesi içerisinde kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Ekipleri, önleme arama kararına istinaden bir otomobili yol kontrol noktasında durdurarak arama yaptı.

Otomobilde yapılan aramalarda, bagaj bölümünde ve motor kaput bölümde gizlenmiş gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 13 adet araç beyni, 1 adet araç buzdolabı, 2 adet ayna mekanizması ve 7 litre alkollü içecek ele geçirildi.

Yakalanan kaçak ürünlere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik faaliyetlere, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edileceği belirtildi. - EDİRNE