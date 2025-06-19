Edirne'de Kaçakçılık Operasyonları: 29 Kilo Esrar ve 20 Bin Elektronik Sigaraya El Konuldu

Edirne'de Kaçakçılık Operasyonları: 29 Kilo Esrar ve 20 Bin Elektronik Sigaraya El Konuldu
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Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 29 kilo 576 gram esrar ve 20 bin elektronik sigara ele geçirildi. İki farklı operasyonda toplamda dört zanlı gözaltına alındı.

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 29 kilo 576 gram esrar, 20 bin elektronik sigara ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen tır, şüphe ve risk analizleri neticesinde X-ray taramasına sevk edildi.

Tespit edilen şüpheli yoğunluk bölgesinde yapılan detaylı aramada tırda beyan edilmeyen 20 bin elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Kapıkule'deki ikinci operasyonda da Kosova'dan gelen otomobil X-ray taramasına sevk edildi.

Narkotik dedektör köpeği Neptün'ün de katılımıyla yapılan aramada, yolcu koltuklarının altındaki döşemelerin içerisine gizlenmiş 38 vakumlu şeffaf naylon poşette 29 kilo 576 gram esrar ele geçirildi. Bu olayla ilgili de 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
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