Edirne'de kaçak yollarla tıra binen 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Edirne'de İzmir'den Yunanistan'a yük taşıyan bir tırın dorsesine kaçak yollarla binen 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Tır sürücüsü, İpsala Tır Parkı'nda dorsesinden gelen sesleri duyarak içeride hareketsiz yatan göçmenleri fark etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 göçmenin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer 2 göçmen ise hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Tır sürücüsü, Gelibolu'da mola verdiği sırada göçmenlerin dorseye bindiğini ifade etti.