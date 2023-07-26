Edirne'de kaçak yollarla tıra binen 2 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Edirne'de Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan bir tırın dorsesinde hareketsiz yatan 2 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği belirlendi. İpsala'da da 3 gün önce başka bir tırın dorsesinde 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.

Edirne'de yurt dışına giden tırın dorsesine kaçak yollarla binen 2 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a çıkış yapmak üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen oto yedek parçası yüklü bir tırda yapılan aramada dorsede hareketsiz yatan 2 kişi olduğu belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri düzensiz göçmen olduğu belirlenen bu kişilerin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Havasızlıktan öldüğü üzerinde durulan düzensiz göçmenlerin cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

İpsala'da da 3 gün önce yurt dışına giden bir başka tırın dorsesine kaçak yollarla binen 4 düzensiz göçmen yaşamını yitirmişti.