Edirne'de Kaçak Ürün Operasyonunda Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda toplam piyasa değeri yaklaşık 510 bin lira olan 5 adet oyun konsolu, 20 adet konsol kolu, 190 paket sigara, 1 adet Android cep telefonu, 180 litre kaçak içki, 576 adet havai fişek, 11 çuval/valiz içerisinde 884 adet giyim eşyası, 100 adet elektronik sigara ve 10 paket kaçak çay ele geçirildi. Operasyonlarda şüpheli 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.