Edirne'de kaçak tütün ve tütün malzemesi ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de 8 kilogram kaçak tütün, 20 kutu makaron ve çok miktarda tütün malzemesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.G'nin iş yeri ve evinde arama yaptı.

Aramada sigara sarma makinesi, 8 kilogram kaçak tütün, 20 kutu makaron ve çok miktarda tütün malzemesi bulundu.

Şüpheli H.G'ye "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

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