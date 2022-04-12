Edirne'de kaçak tütün ve tütün malzemesi ele geçirildi - Haberler

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Edirne'de kaçak tütün ve tütün malzemesi ele geçirildi

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de kaçak tütün ve tütün malzemesi ele geçirildi

Edirne'de 8 kilogram kaçak tütün, 20 kutu makaron ve çok miktarda tütün malzemesi ele geçirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de 8 kilogram kaçak tütün, 20 kutu makaron ve çok miktarda tütün malzemesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.G'nin iş yeri ve evinde arama yaptı.

Aramada sigara sarma makinesi, 8 kilogram kaçak tütün, 20 kutu makaron ve çok miktarda tütün malzemesi bulundu.

Şüpheli H.G'ye "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

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AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Edirne, Tütün, Güncel, Haberler

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