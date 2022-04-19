Edirne'de kaçak tütün ve elektronik sigara malzemesi ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de kaçak tütün ve elektronik sigara malzemesi ele geçirildi

AA - Gökhan Zobar - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de kaçak tütün ve elektronik sigara malzemesi ele geçirildi

Edirne'de 21,75 kilogram kaçak tütün ve elektronik sigara malzemesi ele geçirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de 21,75 kilogram kaçak tütün ve elektronik sigara malzemesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.A'nın evinde arama yaptı.

Aramada, 21,75 kilogram kaçak tütün ve elektronik sigara malzemesi bulundu.

Şüpheli E.A'ya "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Sigara, Tütün, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title