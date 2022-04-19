Edirne'de kaçak tütün ve elektronik sigara malzemesi ele geçirildi
AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de 21,75 kilogram kaçak tütün ve elektronik sigara malzemesi ele geçirildi.
EDİRNE (AA) - Edirne'de 21,75 kilogram kaçak tütün ve elektronik sigara malzemesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.A'nın evinde arama yaptı.
Aramada, 21,75 kilogram kaçak tütün ve elektronik sigara malzemesi bulundu.
Şüpheli E.A'ya "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
AA / Gökhan Zobar - Güncel