Edirne'de Kaçak Tütün Operasyonu: 75 Bin Makaron Ele Geçirildi
Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda, çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi. 75 bin 550 makaron, 12 bin 120 doldurulmuş sigara ve çeşitli malzemeler bulundu.
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin iş yerinde arama yaptı.
Aramada, 75 bin 550 makaron (filtreli sigara kağıdı), 12 bin 120 doldurulmuş sigara, 186 sigara kutusu, 3 sigara sarma makinesi, paketleme malzemesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem başlatıldı.