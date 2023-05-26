Edirne'de Kaçak Tütün Operasyonu

Edirne'de bir depoda çok miktarda kaçak tütün ürünü ve sigara sarma makinesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliye ait depoda arama yaptı. Aramada, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 8 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 2 kilogram tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.