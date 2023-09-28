Edirne'de Kaçak Sigara Operasyonu: 8 Gözaltı

Edirne'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 11 işyeri ve ikamette çok sayıda kaçak sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyon sonucunda 8 şahıs gözaltına alındı.

Edirne'de polis ekiplerince 11 işyeri ve ikamette yapılan aramalarda çok sayıda kaçak sigara, sigara filtresi, boş makaron, sigara likiti, sigara sarma makinası, tütün ve nargile kömürü ele geçirildi. Operasyon sonucu 8 şahıs gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 11 işyeri ve ikamete 'tütün mamulleri kaçakçılığı' operasyonu düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 300 paket kaçak sigara, 26 bin 460 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş sigara, 21 bin adet boş makaron, 142 şişe elektronik sigara likitti, 2 bin 395 adet sigara filtresi, 60 paket sigara mentolü, 2 adet elektrikli sigara sarma makinası, 5 kilo 100 gram açık tütün, 16 paket tütün, 75 paket nargile tütünü ve 24 kutu nargile kömürü ele geçirildi.

Yakalanan ürünler İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. 8 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. - EDİRNE