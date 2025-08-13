Edirne'de Kaçak Kum Midyesi Operasyonu: 650 Kilogram Ele Geçirildi

EDİRNE'de, bir midibüste kaçak olarak avlanan 650 kilogram kum midyesi (akivades) ele geçirildi. Midibüsteki 3 kişiye toplam 2 milyon 266 bin 662 lira idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM gişeleri mevkisinde şüphe üzerine durdurdukları midibüste yaptıkları aramada, yasa dışı yollarla avlanan 650 kilogram kum midyesi (akivades) ele geçirdi. Midyeler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teslim edildi. Midibüse, mülkiyeti kamuya geçirilmesi amacıyla el konulurken, 3 kişiye toplam 2 milyon 266 bin 662 lira idari para cezası kesildi. Midyeler ise Saros Körfezi'nde denize bırakıldı.