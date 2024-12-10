Edirne'de Kaçak Kazı Yapan Çift Gözaltına Alındı
Edirne'nin Enez ilçesinde, kaçak kazı yapan O.Ö. ve eşi E.Ö. jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Edirne'nin Enez ilçesinde karı koca kaçak kazı yapan zanlılar gözaltına alındı.
Enez Jandarma Komutanlığı asayiş timleri Yeniceköy sahil yolu mevkisinde kaçak kazı ihbarı üzerine çalışma başlattı..
Ekipler yaptıkları kontrolde O.Ö. (61) ve eşi E.Ö'yü (59) kazı alanında çalışma yaparken yakaladı.
Kazı çalışmalarında kullanılan, 3 baş feneri, ruhsatsız tabanca şarjörü, av tüfeği, 3 av tüfeği fişeği, 3 kalem pil, çizme, testere, yağmurluk, su terazisi, 2 çanta, çekme halatı, 2 izole elektrik bandı, 2 eldiven ve nacak ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince şüpheliler E.Ö. ve O.Ö. gözaltına alındı.