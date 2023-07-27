Edirne'de Kaçak Hayvan Ticareti Operasyonu: 49 Hayvan Ele Geçirildi

Edirne'de jandarma ekipleri kaçak hayvan ticareti yapan 2 kişiyi yakaladı. Ekipler, operasyon kapsamında 49 cins hayvanı ele geçirdi. Operasyon sonucunda 21 adet belgesiz cins köpek ve 28 adet kimliksiz hünkari cinsi süs güvercini bulundu. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne'de jandarma ekipleri kaçak hayvan ticareti yapan 2 kişiyi yakaladı. Ekipler, operasyon kapsamında 49 cins hayvanı ele geçirdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak hayvan ticareti yapıldığına dair bilgi üzerine harekete geçti. Operasyon kapsamında 21 adet belgesiz cins köpek ve 28 adet kimliksiz hünkari cinsi süs güvercini ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaçakçılık ile mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - EDİRNE