Polisten kaçarken kaza yapan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de dur ihtarına uymayan minibüs kazası sonucu 20 kaçak göçmen yakalandı. 7'si çocuk olan göçmenlerin organizatörleri gözaltına alındı.

EDİRNE'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve polisin takibi sırasında kaza yapan minibüste 7'si çocuk 20 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada kente yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak üzere kaçak göçmen getirileceğini belirledi. Göçmenlere taşıyan 34 VB 7483 plakalı kapalı kasa minibüsü takibe alan polis, saat 19.00 sıralarında Havsa-Edirne kara yolu üzerinde 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü minibüs ile kaçmaya başlayınca polis ekipleri takibe aldı. Yaklaşık 8 kilometre süren takip sırasında sürücü Kırklareli Kavşağı'nda geri manevra yapmak isterken refüje çarptı. Minibüsten inip yaya olarak kaçan sürücü Y.K. ile yanındaki M.K., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Minibüste yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 7'si çocuk 20 kaçak göçmen bulundu. Kazayı yara almadan atlatan göçmenler, hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Gözaltına alınan minibüs sürücüsü Y.K. ile yanındaki M.K. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber - Kamera: Umut IŞIK EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
