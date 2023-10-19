Edirne'de Kaçak Göçmen Operasyonu: Uyuşturucu ve Sahte Belgeler Ele Geçirildi

EDİRNE'de polisin şüphe üzerinde durdurduğu otomobilde, Suriye uyruklu 2 kaçak göçmenin üzerinde tabanca, uyuşturucu ve sahte oturma belgesi ele geçirildi. Otomobili kullanan Türk sürücü A.Y.'nin üzerinde ise sahte basın kartı bulundu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, durumundan şüphelendikleri 22 ACJ 878 plakalı otomobili, takibe alıp girdiği Çavuşbey Mahallesi Tekirdağ Sokak üzerinde durdurdu. Otomobilde bulunan 3 kişinin yapılan kontrolünde Türk sürücü A.Y., diğer 2 kişinin de Suriye uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. Sürücünün üzerinde sahte basın kartı, göçmenlerin üzerinde ise bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 1 tabanca, bıçak, başka kişiler adına düzenlenmiş sahte oturma belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.Y. ile 2 göçmen, soruşturmalarının yürütülmesi için emniyete götürüldü.