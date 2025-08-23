Edirne'de Kaçak Göçmen Operasyonu: Sürücü Gözaltına Alındı

EDİRNE'de, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, polisin takibiyle durduruldu. Otomobilde, Pakistan uyruklu 6 kaçak göçmenin yakalandı, sürücüsü ise gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Edirne kent gişelerinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarıyla 34 NOH 466 plakalı otomobili gişelerde durdurmak istedi. Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayıp kent merkezine kaçtığı otomobil, polis tarafından takibe alındı. Otomobil, yaklaşık 35 kilometre takip sonucu Atatürk Bulvarı'nda durduruldu. Aracın durdurulma anları çevredekilerin cep telefonları kameralarına da yansıdı. Otomobilde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 6 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı, araç sürücüsü ise gözaltına alındı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.