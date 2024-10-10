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Edirne'de Kaçak Göçmen Operasyonu: İki Suriyeli Yakalandı

Edirne'de Kaçak Göçmen Operasyonu: İki Suriyeli Yakalandı
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Edirne'de düzenlenen operasyonda, polisin bir otomobilde yaptığı aramada arka koltuğun altına gizlenmiş iki Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Gözaltındaki iki şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.

EDİRNE'de polisin bir otomobilde yaptığı aramada arka koltuğun altına gizlenmiş Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde kaçak göçmen bulunduğunu belirledi. Takibe alınan otomobil, durdurulup arama yapıldı. Aramada arka koltukların altına yapılan gizli bölmede Suriye uyruklu M.D. ile A.K., yakalandı. Araçta bulunan R.A. ile C.O. da gözaltına alındı. Yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen 2 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Gözaltındaki 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Umut IŞIK/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçakçılık Güvenlik Politika Otomobil 3-sayfa Güncel Suriye Göçmen Edirne Hukuk

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