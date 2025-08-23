Edirne'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 6 Pakistanlı Yakalandı

Edirne'de jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, polisin takibiyle durduruldu. Otomobilde 6 Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, sürücüsü gözaltına alındı.

EDİRNE'de, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, polisin takibiyle durduruldu. Otomobilde, Pakistan uyruklu 6 kaçak göçmenin yakalandı, sürücüsü ise gözaltına alındı.Olay, gece saatlerinde Edirne kent gişelerinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarıyla 34 NOH 466 plakalı otomobili gişelerde durdurmak istedi. Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayıp kent merkezine kaçtığı otomobil, polis tarafından takibe alındı. Otomobil, yaklaşık 35 kilometre takip sonucu Atatürk Bulvarı'nda durduruldu. Aracın durdurulma anları çevredekilerin cep telefonları kameralarına da yansıdı. Otomobilde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 6 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı, araç sürücüsü ise gözaltına alındı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
