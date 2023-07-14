Edirne'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 25 Bin Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Edirne'de düzenlenen 'pehlivan 22' adı verilen operasyonda, İstanbul yönüne giden bir tırda yapılan aramada kaçak 25 bin elektronik sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.