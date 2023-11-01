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Edirne'de Kaçak Elektronik Eşya Operasyonu

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda çok sayıda kaçak elektronik eşya ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılığın önüne geçilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sonucu çeşitli adreslerde arama yaptı. Aramalarda gümrük kaçağı ikinci el 32 cep telefonu, tablet ve 19 telefon ekranı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.