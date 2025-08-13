Edirne'de Kaçak Avlanan 650 Kilogram Kum Midyesine El Konuldu
Edirne'de yapılan yol kontrolünde 650 kilogram kaçak kum midyesi ele geçirildi. 3 kişiye 2 milyon 266 bin lira ceza kesildi ve araca el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolünde, bir panelvanda kaçak avlanan 650 kilogram kum midyesi bulundu.
Araçtaki 3 kişiye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 2 milyon 266 bin 662 lira ceza uygulandı, araca da el konuldu.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel