Edirne'de jandarmanın gölet yakınında bulduğu yavru köpekler korumaya alındı
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Edirne'de jandarmanın gölet yakınında bulduğu yavru köpekler korumaya alındı.
Edirne'de jandarmanın gölet yakınında bulduğu yavru köpekler korumaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri devriyesinde Keşan ilçesindeki Seydiköy Sulama Göleti yakınında 6 yavru köpek buldu.
Jandarma ekipleri tarafından beslenen yavru köpekler, Keşan Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel