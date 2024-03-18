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Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

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Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aile içi şiddetle mücadele eğitimleri ve trafik eğitimi vererek vatandaşları bilgilendiriyor. Ayrıca tarım ilacı kullanımı konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Havsa ilçesine bağlı Taptık köyünde kurulan pazarda vatandaşlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı, bilgilendirici broşür dağıttı.

Öğrencilere trafik eğitimi

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timleri de Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyü ilkokulunda öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Ekipler, öğrencileri temel trafik kuralları, okul geçitleri ve yaya geçitlerinden karşıdan karşıya geçiş kuralları hakkında bilgilendirdi.

Eğitim sonrası öğrencilere boyama kitabı hediye edildi.

Üreticilere tarım ilacı bilgilendirmesi

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ise İpsala ilçesinin Yenikarpuzlu beldesinde, tarım ilaçlarının bilinçsiz ve yanlış kullanımına bağlı zehirlenmelerin önlenmesine yönelik bilgilendirme yaptı.

İlaçlama sırasında kişisel koruyucu maske ve kıyafet kullanımı, rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmaması ve tarım ilacı ambalajlarının araziye bırakılmasının canlılar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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