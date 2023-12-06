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Edirne'de jandarma vatandaşları motosiklet kullanımı ile ilgili bilgilendirdi

6 Aralık 2023 12:41 Son Güncelleme: 12:42 Abone Ol

Edirne'de jandarma ekipleri, motosiklet kullanımı ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Trafik Jandarması timleri, kurallara uyan ve eksikleri bulunmayan motosiklet sürücülerini bilgilendirerek reflektif yelek hediye etti. Ayrıca jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması konularında da bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.