Edirne'de jandarma şehitleri anıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lozan Caddesi'ndeki şehitliği ziyaret etti.

Şehitler için dua edilmesinin ardından Ermiş ve personel kabirlere karanfil bıraktı.

Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirten Ermiş, vatanın şehitler sayesinde var olduğunu ifade etti.