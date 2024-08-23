Edirne'de Jandarma Personeline Kaçak Avcılık ve Biyokaçakçılıkla Mücadele Eğitimi Verildi
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şube Müdürlüğü tarafından Edirne'nin çeşitli ilçelerinde jandarma personeline kaçak avcılık ve biyokaçakçılıkla mücadele eğitimi düzenlendi. Eğitimlerde jandarma personeline kaçak avlanma ve biyokaçakçılıkla mücadele konularında bilgi verildi ve Merkez Av Komisyonu kararları değerlendirildi.
Edirne'de jandarma personeline kaçak avcılık ve biyokaçakçılıkla mücadele eğitimi verildi.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şube Müdürlüğünce merkez, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü ve Meriç jandarma komutanlıklarında eğitim düzenlendi.
HAYDİ tim komutanlığıyla birlikte düzenlenen eğitimlerde jandarma personeline kaçak avlanma ve biyokaçakçılıkla mücadele konularında bilgi verildi, Merkez Av Komisyonu kararlarının değerlendirilmesi yapıldı.