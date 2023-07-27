Edirne'de Jandarma Operasyonunda 9 Adet Kenevir ve 905 Gram Esrar Ele Geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında 9 adet kenevir bitkisi ve 905 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.