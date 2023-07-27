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Edirne'de Jandarma Operasyonunda 9 Adet Kenevir ve 905 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında 9 adet kenevir bitkisi ve 905 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 adet kenevir ve 905 gram esrar ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele ekiplerinin uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde 9 adet kenevir bitkisi ve 905 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Kenevir Edirne Güncel Haberler

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