Edirne'de Jandarma Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.
Edirne'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.