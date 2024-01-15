Edirne'de Jandarma Öğrencilere ve Vatandaşlara Bilgilendirme Faaliyetleri Sürdürüyor

Edirne'de jandarmanın öğrencilere ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Uzunköprü Elmalı İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Ekipler, öğrencilerin suça sürüklenmemesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, 112 ihbar hattının doğru kullanılması, jandarma ve vatan sevgisinin kazandırılması amacıyla bilgilendirmede bulundu.

Jandarma ekipleri Enez ilçesine bağlı Gülçavuş ve Küçükevren köylerinde de siber farkındalık, güvenli internet kullanımı, tarım aletleri dolandırıcılığı ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.