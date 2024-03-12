Edirne'de Jandarma Kontrol Noktasından Kaçan Araç Sürücüsü Tutuklandı
Edirne'de jandarmanın kontrol noktasından kaçan hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı. Jandarmanın takibe aldığı araç, ters yöne girerek kovalamaca yaşandı. Sürücü ve 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de jandarmanın kontrol noktasından kaçan, 7 düzensiz göçmenin yakalandığı hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.
Jandarmanın otoyol gişelerindeki kontrol noktasında sürücüsü "dur" ihtarına uymayan 39 ADD 029 plakalı araç, polis ekiplerince takibe alındı.
Kapıkule Sınır Kapısı yolunda ters yöne giren araç ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.
Aracı bırakarak yol kenarındaki tellerden atlayıp yaya kaçmaya çalışan sürücü ve 7 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.
Düzensiz göçmenler ve sürücünün İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen araç sürücüsü Ş.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.