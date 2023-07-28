Edirne'de Jandarma Kaçak Hayvan Ticareti Operasyonu

Edirne'de jandarma, kaçak hayvan ticareti ile mücadele kapsamında 21 belgesiz cins köpek ve 28 kimliksiz Osmanlı Hünkari cinsi süs güvercini ele geçirdi. İki kişi gözaltına alındı.

Edirne'de jandarma kaçak hayvan ticareti ile mücadele kapsamında 21 belgesiz cins köpekle 28 kimliksiz Osmanlı Hünkari cinsi süs güvercini ele geçirdi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, İstanbul istikametinde giden bir araçta 21 belgesiz cins köpekle 28 kimliksiz Osmanlı Hünkari cinsi süs güvercini bulundu.

Kaçakçılık iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.

Osmanlı Hünkarisi güvercini

Kaynaklara göre 17'nci yüzyılda Osmanlı kuşçuları için Manisa'daki şehzade sarayları için özel üretildi.

Irkın korunması amacıyla saray dışında üretilmesi yasaklandı.

Göğsü kıvırcık tüylü, paçalı, sivri tepeli ve küçük yapılı kuş 19'uncu yüzyılda Manisa'dan İngiltere'ye götürüldü. Kuş Avrupa'da "Manisa bangosu" olarak anıldı.