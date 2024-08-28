Edirne'de jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendiriyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri İpsala ilçesine bağlı Sultanköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Ekipler eğitimde temel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi, motosiklet kullanımında kask ve yeleğin önemi ile traktör kullanımında rops ve reflektör kullanımına ilişkin bilgiler verdi.

Kamp yapan vatandaşlar bilgilendirildi

Enez ilçesinde giriş yasağı bulunan alanda kamp yapan vatandaşlar uzaklaştırıldı ve orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilgilendirildi.

Jandarma Motosikletli Asayiş Timi ormanlık alanlara giriş yasağı kapsamında denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

Gerekli uyarılar yapılarak ormanlık alandan uzaklaştırılan vatandaşlar, orman yangınlarının önlenmesine yönelik de bilgilendirildi.

Jandarma tarlada çalışan kadınlara Kades'i tanıttı

Edirne'de jandarma ekipleri tarlada çalışan kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele kapsamında bilgilendirme ve KADES uygulamasının tanıtımına devam ediyor.

Meriç ilçesinde tarlada süpürge tohumu eken kadınları ziyaret eden ekipler KADES uygulamasını tanıttı.