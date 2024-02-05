Edirne'de jandarma ekipleri vatandaşlara eğitim veriyor

Edirne'de jandarma ekiplerinin vatandaşlara yönelik eğitimleri devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Değirmenci, Hamitli, Çakmak, Sığırcılı, Saçlımüsellim ve Gemici köylerinde vatandaşlara hırsızlık, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık, saadet zinciri sistemi dolandırıcılığı konuları hakkında bilgi verdi.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi de mevsim şartları sebebi ile köylerde soba kullanımının artması üzerine meydana gelebilecek olası soba zehirlenmelerine karşı, Lalapaşa ilçesine bağlı köylerde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Trafik Jandarması ise Havsa ilçesinin Abalar köyünde vatandaşlara trafik kuralarına yönelik bilgiler verdi.