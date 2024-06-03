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Edirne'de jandarma ekipleri trafik eğitimi ve kaçak avcılık denetimi yapıyor

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarının engellenmesi ve çevre, doğa ve hayvanların korunması için eğitim ve denetim çalışmalarına devam ediyor. Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde vatandaşlara trafik eğitimi verilirken, Uzunköprü'deki gölette kaçak avcılığa karşı denetim yapıldı.

Edirne'de jandarma ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde vatandaşlara trafik eğitimi verdi.

Vatandaşlar, temel trafik kurallarıyla kask ve emniyet kemeri kullanımın konularında bilgilendirildi.

Kaçak avcılığa yönelik denetim

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler çalışmaları kapsamında Uzunköprü'deki gölette kaçak avcılığa karşı denetim ve kontrol gerçekleştirdi.

Çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmaların süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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