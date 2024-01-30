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Edirne'de jandarma ekipleri telefon ve internet dolandırıcılığıyla ilgili köylerde bilgilendirme çalışması yaptı

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Edirne'nin Süloğlu ilçesinde jandarma ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığıyla ilgili köylerde bilgilendirme çalışması yaptı. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından Süloğlu ilçesine bağlı Akardere, Büyükgerdelli ve Taşlısekban köylerinde hırsızlık, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde jandarma ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığıyla ilgili köylerde bilgilendirme çalışması yaptı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından Süloğlu ilçesine bağlı Akardere, Büyükgerdelli ve Taşlısekban köylerinde hırsızlık, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Süloğlu Edirne Dolandırıcılık Güvenlik Güncel Haberler

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