Edirne'de jandarma ekipleri sahipsiz hayvanları besledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi; Yaz aylarının gelmesi münasebetiyle sıcaklaşan hava koşulları nedeni ile Uzunköprü ilçesindeki Altınyazı Baraj Gölü çevresinde sahipsiz hayvanlara yönelik besleme va bakım çalışması yaptı.

Jandarmadan KADES bilgilendirmesi

Edirne'de jandarma ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Enez ilçesine bağlı Küçükevren köyünde halk pazarında vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıttı.