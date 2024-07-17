Edirne'de, jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan ormanlık alanlarda ve tarlalarda meydana gelen yangın olaylarına yönelik engelleme ve mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyü çevresinde ormanlık arazi bölgelerinde yangınlara karşı dron destekli denetim yaptı.

Çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmaların süreceği belirtildi.