Edirne'de Jandarma Ekipleri Orman ve Anız Yangınlarını Önlemek İçin Denetimlerini Artırdı
Edirne'de jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarındaki orman ve anız yangınlarının önlenmesi amacıyla denetimlerini artırdı. İl Jandarma Komutanlığı, ormanlık alanlarda ve tarlalarda yangınları önleme ve mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, Süleymandanişment köyü yangın gözetleme kulesinde denetim yaparak orman ve anız yangınlarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürecek.
Edirne'de jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarındaki orman ve anız yangınlarının önlenmesi amacıyla denetimlerini artırdı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının, sorumluluk bölgesindeki ormanlık alanlarda ve tarlalarda yangınları önleme ve mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin, Süleymandanişment köyü yangın gözetleme kulesinde orman ve anız yangınlarının engellenmesine yönelik denetim yaptığı bildirilen açıklamada, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik kontrollerin sürdürüleceği kaydedildi.