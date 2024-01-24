Edirne'de jandarma ekipleri köylerde dolandırıcılıkla ilgili bilgilendirme çalışması yaptı

Edirne'de jandarma ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığıyla ilgili köylerde bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından merkeze bağlı Budakdoğanca, Karabulut, Uzgaç ve Tayakadın köylerinde hırsızlık, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi