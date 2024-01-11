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Edirne'de Jandarma Ekipleri Kış Lastiği Denetimi Yaptı

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Edirne'de jandarma ekipleri yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Edirne'de jandarma ekipleri yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda trafik jandarması timleri Keşan-Enez kara yolunda yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçları denetledi.

Araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetim faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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