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Edirne'de jandarma ekipleri eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor

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Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve trafik güvenliği konularında eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, öğrencilere güvenli internet kullanımı konusunda da eğitim veriliyor.

Edirne'de jandarma ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Süloğlu ilçesine bağlı Sülecik ve Akardere köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi. Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıttı.

Motosiklet denetimi ve bilgilendirme

Jandarma ekiplerinin trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Keşan-Malkara kara yolunda motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sürücüler, kask kullanımı, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

Güvenli trafik akışının sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi için çalışmaların süreceği belirtildi.

Öğrenciler güvenli internet kullanımı eğitimi

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tayakadın Ortaokulu'nda öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi verdi.

Dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, öğrencileri dijital bağımlılık, siber dolandırıcılıktan korunma ve sosyal medya kullanımı konularında bilgilendirdi.

Bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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