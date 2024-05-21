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Edirne'de jandarma ekipleri eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor

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Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor. Ayrıca trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri de devam ediyor.

Edirne'de jandarma ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, merkeze bağlı Üyüklütatar ve Sarayakpınar köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıttı.

Servis denetimi ve bilgilendirme

Jandarma ekiplerinin trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Keşan'da öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimde araçlar ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Öğrenciler ve sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Güvenli trafik akışının sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi için çalışmaların süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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