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Edirne'de jandarma ekipleri dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

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Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, dron destekli denetim yaparak sürücülerin ve araçların evraklarını kontrol etti ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Edirne'de jandarma ekipleri dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda trafik jandarması, Edirne-Süloğlu kara yolunda dron destekli denetim yaptı.

Denetimde sürücülerin ve araçların evrakları kontrol edildi. Sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

Denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma trafik Edirne Güvenlik Trafik Spor Güncel Haberler

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