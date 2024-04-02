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Edirne'de jandarma ekipleri çevre ve trafik konularında bilgilendirme çalışmaları yapıyor

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Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, mera ve tarlalardaki ilaçlama çalışmalarıyla ilgili sürü sahiplerini bilgilendirdi.

Ekipler, hayvanların ilaçlama yapılan bölgelere yakın otlatılmaması konusunda besicileri uyardı.

Öğrencilere trafik eğitimi

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timleri, İpsala ilçesine bağlı Hacıköy İlkokulunda öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Öğrenciler, temel trafik kuralları, yayaların uyması gereken kurallar ve servis araçlarındaki davranış kuralları konularında bilgilendirildi.

Jandarma ekipleri öğrencilere çocuk dergisi hediye etti.

Kaynak: AA / Güncel

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