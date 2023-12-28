Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler Uzunköprü ilçesine bağlı köylerde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda kadınlara bilgi verdi, KADES'in amaçları ve kullanımını anlattı.

Jandarma ekipleri, trafik denetimlerini de sürdürüyor.

Ekipler, Enez'in Yenice köyünde okul servis araçlarını ve sürücüleri denetledi.

Sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

Denetimlerin süreceği belirtildi.