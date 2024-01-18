Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetine devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar ve Kalkansöğüt köylerinde vatandaşları siber dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi ve broşürler dağıtıldı.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri ise Uzunköprü ilçesindeki Çöpköy Ortaokulunda öğrencilere zararlı alışkanlıklardan korunma ve 112 ihbar hattının doğru kullanımı hakkında bilgiler aktardı.

Çocuklara jandarma ve vatan sevgisinin kazandırılması maksadıyla eğitim faaliyetinin süreceği kaydedildi.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ise Süloğlu ilçesi ve bazı köylerde hayvan yetiştiriciliği yapan çobanlara hayvan hastalıkları ve hastalıktan korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.