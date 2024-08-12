Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor

Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Uzunköprü ilçesinde sağlık ocağında görev yapan sağlık çalışanları KADES hakkında bilgilendirildi.

Köydeki vatandaşlar bilgilendirildi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Küçükaltıağaç köyünde vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler vatandaşlara dolandırıcılık, orman ve anız yangınları ile trafik kazalarının önlenmesine yönelik bilgi verdi.

Ekipler vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıttı.

Trafik kuralları anlatıldı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, özellikle motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme gerçekleştirdi.

Ekipler motosiklet denetimleri ve bilgilendirme faaliyetlerinin süreceğini kaydetti.