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Edirne'de Jandarma Ekipleri Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor

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Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor. Ayrıca jandarma ekipleri trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıttı.

Yük taşıyan araçlar denetlendi

Edirne'de jandarma ekiplerinin trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Keşan Büyükdoğanca köyü girişinde denetim gerçekleştirdi.

Dron destekli denetimde yük taşıyan araçlar denetlendi, sürücüler trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

Jandarma ekipleri, Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde de vatandaşlara yönelik trafik eğitim gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, temel trafik kuralları, kask ve emniyet kemerinin kullanımı konularında bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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